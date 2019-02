Hill: аплодисменты Трампу в конгрессе стали мемом

Аплодисменты лидера демократического большинства и спикера палаты представителей в конгрессе США Нэнси Пелоси, обращенные к президенту США Дональду Трампу в ответ на его призыв отказаться от «политики мести» во время речи «О положении в стране» стали одним из самых запоминающихся моментов дня, пишет The Hill.

Всплеск аплодисментов Пелоси привлек внимание из-за того, что за весь период речи американского президента лидер демократов «стоически» сидела позади Трампа. Когда она аплодировала, Трамп повернулся к ней лицом, добавляет издание.

Неоднозначное выражение лица Пелоси с приподнятыми бровями и ухмылкой стало новым мемом и предметом шуток в социальных сетях, пишет The Hill.

Во время часовой речи Трампа Пелоси также несколько раз присоединялась к коллективным овациям, в том числе во время слов о ветеранах войн. Кроме того, Пелоси пыталась утихомирить демократов, когда они выразили неодобрение при словах Трампа о мигрантах.

