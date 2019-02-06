Песков назвал свою прежнюю жизнь адом
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал время до введения телефонных брифингов, когда в течение пяти лет его телефон постоянно звонил, «адом», передает ТАСС.
Песков признался, что до введения телефонных брифингов иностранные журналисты не учитывали разницу во времени с Москвой и звонили круглосуточно.
«Это превратилось в ад, поэтому идея структурировать [обращения журналистов] помогла мне», — заявил Песков.
Пресс-секретарь рассказал, что в Кремле решили проводить брифинги для журналистов каждый день, так как это увеличивает скорость распространения информации. По его словам, в настоящее время он ежедневно отвечает на множество вопросов журналистов по телефону.
«Это можно сделать из любой точки мира, и этот брифинг собирается буквально за 20 минут», — заключил Песков.
Ранее Песков признался в «безграмотности» в отношении новых медиа.