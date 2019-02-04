ЦИК Украины завершил прием документов от кандидатов в президенты

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ЦИК Украины завершил прием документов от граждан, желающих поучаствовать в президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в настоящее время ЦИК Украины зарегистрировал около 28 кандидатов на пост президента страны.

Как отмечается, у комиссии есть время для рассмотрения всех поданных заявок до 8 февраля включительно.

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При этом ЦИК Украины обязан обнародовать окончательный список кандидатов не позднее 9 февраля.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины отчитался о десятках кандидатов в президенты.