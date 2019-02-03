Вице-президент Венесуэлы оценила идею проведения новых выборов

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Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что вопрос о проведении в стране новых выборов в парламент может быть решен по итогам консультаций с венесуэльским народом, передает ТАСС.

По ее словам, вопрос о внеочередных парламентских выборах должен решаться посредством механизма Конституционной ассамблеи.

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«Президент (Венесуэлы Николас. — «газета.Ru») Мадуро высказал свою личную инициативу, но для того, чтобы ответить на ваш вопрос, будут проведены выборы или не будут проведены выборы, мы можем проконсультироваться с народом при помощи механизма, выработанного Конституционной ассамблеей», — сказала Родригес.

С требованием провести выборы в стране к Мадуро обратился ряд европейских стран, в случае отказа они пообещали признать легитимным временным президентом лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Ранее Мадуро заявил о готовности провести в стране досрочные парламентские выборы.