Вице-президент Венесуэлы оценила идею проведения новых выборов
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что вопрос о проведении в стране новых выборов в парламент может быть решен по итогам консультаций с венесуэльским народом, передает ТАСС.
По ее словам, вопрос о внеочередных парламентских выборах должен решаться посредством механизма Конституционной ассамблеи.
«Президент (Венесуэлы Николас. — «газета.Ru») Мадуро высказал свою личную инициативу, но для того, чтобы ответить на ваш вопрос, будут проведены выборы или не будут проведены выборы, мы можем проконсультироваться с народом при помощи механизма, выработанного Конституционной ассамблеей», — сказала Родригес.
С требованием провести выборы в стране к Мадуро обратился ряд европейских стран, в случае отказа они пообещали признать легитимным временным президентом лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.
Ранее Мадуро заявил о готовности провести в стране досрочные парламентские выборы.