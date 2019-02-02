Мадуро заявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что попытка государственного переворота в стране провалилась, сообщает EuropaPress.

Мадуро во время выступления в Каракасе также прокомментировал предложения оппозиции о гуманитарной помощи для разрешения кризиса в Венесуэле.

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«Пришло время искать решения. Венесуэла не нищая, нам ни от кого не нужна помощь», — заявил он.

Ранее сообщалось, что сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро танцуют на улицах Каракаса под песни со словами Yankee go home.