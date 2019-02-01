Захарова рассказала о цели Вашингтона в Венесуэле

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон максимально настроен на разрушение конституционного строя и смену власти в Венесуэле, передает РИА «Новости».

«Мы видим, с одной стороны, максимально сфокусированные усилия Вашингтона и администрации по изменению конституционного строя (в Венесуэле — ред.). Если берется человек, возглавляющий определенную часть оппозиции, и назначается главным человеком внутри страны и признается — это, в общем-то, изменение конституционного строя», — заявила Захарова.

Ранее Мария Захарова прокомментировала решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).