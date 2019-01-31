WSJ: США усиливают давление на Венесуэлу и Кубу, чтобы вытеснить Россию из региона

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Соединенные Штаты намерены усилить свои позиции в Латинской Америке, а попытки отстранить от власти венесуэльского президента Николаса Мадуро связаны с намерением ослабить влияние России и Китая. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, дальнейшие действия американской стороны будут, скорее всего, направлены на Кубу и на вытеснение из региона России, Китая и Ирана.

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«В администрации нацелены на разрыв связей между Венесуэлой и Кубой, а также на то, чтобы добиться краха режимов в обеих странах», — пишет издание.

Уточняется, что некоторые чиновники в США рассматривают Кубу в качестве более серьезной угрозы для нацбезопасности.

Ранее CNN сообщил, что политический кризис в Венесуэле и образовавшееся в стране двоевластие станет проверкой «броманса» (тесные дружественные отношения двух мужчин) между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.