Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Венесуэле
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Венесуэле, передает РИА «Новости».
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Венесуэле.
Он также добавил, что Путин проинформировал участников совещания о своих переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось, что Песков высказался о разговоре Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро.