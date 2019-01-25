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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Венесуэле, передает РИА «Новости».

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Венесуэле.

Он также добавил, что Путин проинформировал участников совещания о своих переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что Песков высказался о разговоре Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро.