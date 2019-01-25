«Проверенные рецепты»: Елизавета II дала совет по Brexit

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Королева Великобритании Елизавета II призвала граждан уважать разные мнения и искать «точки соприкосновения» при обсуждении вопроса о Brexit, сообщает CNN.

«Поскольку мы ищем новые ответы в современную эпоху, я, например, предпочитаю проверенные рецепты, такие как хорошее общение друг с другом и уважение к различным точкам зрения, объединение усилий в поисках общих позиций…», — сказала Елизавета II.

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Отмечается, что вмешательство королевы было весьма необычным, поскольку на протяжении почти семи десятилетий пребывания на престоле она оставалась аполитичной. Все это происходит на фоне дебатов о Brexit и необходимости Британии в скором времени покинуть ЕС.

Ранее сообщалось, что один лондонский ресторан включил в счет «налог на Brexit».