<img src="//img.gazeta.ru/files3/217/12141217/RTS2BY52-pic905-895x505-83883.jpg">

Совет Безопасности (СБ) ООН обсудит ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постпреда ЮАР при организации Джерри Матйилы.

По его словам, заседание может пройти в субботу, 26 января. При этом дипломат отметил, что во встрече может принять участие госсекретарь США Майк Помпео.

Реклама

«В субботу мы рассмотрим все точки зрения наших коллег из различных регионов и обсудим, как урегулировать ситуацию<...> нужно призывать стороны сесть за стол переговоров для обсуждения этой ситуации между ними», — подчеркнул Матйила.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.