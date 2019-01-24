СБ ООН обсудит ситуацию в Венесуэле
Совет Безопасности (СБ) ООН обсудит ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постпреда ЮАР при организации Джерри Матйилы.
По его словам, заседание может пройти в субботу, 26 января. При этом дипломат отметил, что во встрече может принять участие госсекретарь США Майк Помпео.
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«В субботу мы рассмотрим все точки зрения наших коллег из различных регионов и обсудим, как урегулировать ситуацию<...> нужно призывать стороны сесть за стол переговоров для обсуждения этой ситуации между ними», — подчеркнул Матйила.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.