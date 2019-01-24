Глава МИД Португалии заявил об «окончании времени Мадуро»

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Глава МИД Португалии Аугусту Сантуш Силва заявил, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро следует понять, что «его время закончилось». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также призвал Мадуро допустить проведение в Венесуэле «свободных выборов» и перестать игнорировать волю народа.

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Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти».

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