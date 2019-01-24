Глава МИД Португалии заявил об «окончании времени Мадуро»
Глава МИД Португалии Аугусту Сантуш Силва заявил, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро следует понять, что «его время закончилось». Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также призвал Мадуро допустить проведение в Венесуэле «свободных выборов» и перестать игнорировать волю народа.
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Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти».
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