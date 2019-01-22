МИД Японии: Путин и Абэ обсуждали тему Южных Курил
Пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга заявил, что в ходе встречи президента России Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ затрагивалась тема Южных Курил. Об этом сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря, на встрече обсуждались все вопросы, относящиеся к мирному договору.
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«Они обсуждали все вопросы, относящиеся к мирному договору, включая тему островов. Но я воздержусь от комментариев об итогах», — заявил Осуга.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о будущих переговорах Путина и Абэ.