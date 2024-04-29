Правительство повысит утильсбор на самосвалы и погрузчики

Начиная с 1 июля, в России планируется увеличить размер утилизационного сбора на определенные категории спецтехники, как указано в постановлении правительства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно новым правилам, сбор на новые погрузчики увеличится почти в 2,3 раза, достигнув отметки в 1,8 миллиона рублей. Повышение также затронет несколько категорий самосвалов для бездорожья: например, сбор на подержанные машины мощностью свыше 1750 лошадиных сил возрастет до 29,3 миллиона рублей, что в 2,5 раза больше.

Тяжелые бульдозеры, выпускаемые в России с 2023 года, также попадут под утилизационный сбор, по информации Минпромторга. На новые машины мощностью от 600 до 800 лошадиных сил он составит 5 миллионов рублей, а на бульдозеры старше трех лет — 22,4 миллиона рублей.

Введение единого коэффициента утилизационного сбора для гусеничных тракторов и гусеничных бульдозеров объясняется необходимостью пресечения недобросовестной практики использования различных коэффициентов для уклонения от уплаты сбора.

По словам генерального директора ассоциации «Спецавтопром» Дениса Кудрявцева, эти изменения направлены на усложнение условий импорта спецтехники из Китая и могут стимулировать компании к локализации производства.

С августа 2023 года также планируется повышение утилизационного сбора на ввозимые в Россию автомобили. По данным «Газпромбанк Лизинга», за первое полугодие 2023 года продажи спецтехники составили 34,9 тысяч единиц, причем 70% проданных машин были китайских брендов.

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