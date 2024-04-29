ВВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Вербового Запорожской области

В районе населенного пункта Вербовое Запорожской области штурмовики из 42-й гвардейской дивизии с помощью минометного огня нанесли поражение украинской группе пехоты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Согласно сообщению, благодаря точной работе оператора разведывательного дрона удалось обнаружить укрепления противника и его живую силу. Прицельным огнем минометной батареи было ликвидировано около десяти националистов.

Также отмечается, что российские бойцы заняли более выгодные позиции после успешной операции.

До этого в подконтрольном украинским властям городе Запорожье в результате взрыва оказался поврежден промышленный объект.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее армия России ударила по Судостроительному заводу в Николаеве.