Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал РИА Новости, что бойцы группировки российских войск «Центр» эвакуировали первый американский танк М1 Abrams с линии фронта на Авдеевском участке в Донбассе.

«Сейчас бойцы группировки «Центр» успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе», — рассказал он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

25 апреля в оборонном ведомстве рассказали, что российские военные, которым удалось при помощи дрона «Ланцет» подбить танк Abrams американского производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, выслеживали машину в течение трех дней.

До этого в Минобороны сообщили, что российские солдаты из подразделений Центрального военного округа захватили в качестве трофея эвакуатор для танков Abrams.

Ранее в Германии назвали причину отказа ВСУ от танков Abrams.