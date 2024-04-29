Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams

МО РФ: бойцы группировки «Центр» эвакуировали первый танк Abrams с линии фронта

close
100%
Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал РИА Новости, что бойцы группировки российских войск «Центр» эвакуировали первый американский танк М1 Abrams с линии фронта на Авдеевском участке в Донбассе.

«Сейчас бойцы группировки «Центр» успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе», — рассказал он.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

25 апреля в оборонном ведомстве рассказали, что российские военные, которым удалось при помощи дрона «Ланцет» подбить танк Abrams американского производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, выслеживали машину в течение трех дней.

До этого в Минобороны сообщили, что российские солдаты из подразделений Центрального военного округа захватили в качестве трофея эвакуатор для танков Abrams.

Ранее в Германии назвали причину отказа ВСУ от танков Abrams.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами