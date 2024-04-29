Брат Байдена сотрудничал с Катаром для привлечения денег в американские предприятия

Брат президента США Джо Байдена, бизнесмен Джеймс Байден сотрудничал с чиновниками Катара с целью привлечения средств для американских предприятий в сфере здравоохранения. Об этом, ссылаясь на бывшего делового партнера брата главы государства Майкла Льюитта, сообщает газета Politico.

По имеющимся сведениям, Джеймс Байден начал деятельность по привлечению финансовых средств из катарских источников после того, как Джо Байден перестал быть вице-президентом. Льюитт отметил, что две компании, которые способствовали усилиям брата президента, частично принадлежали членам катарского правительства.

Politico подчеркнула, что если информация об этом подтвердится, то финансовые связи Джеймса Байдена окажутся одними из самых тесных между родственником президента США и правительством иностранного государства.

До этого сообщалось, что Джо Байден отказался давать показания по делу об импичменте.

Ранее в Госдуме назвали семью Байденов спонсором терактов в России.