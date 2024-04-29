Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Брат Байдена сотрудничал с Катаром для привлечения денег в американские предприятия

Politico: Брат Байдена сотрудничал с Катаром для привлечения средств в США

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Брат президента США Джо Байдена, бизнесмен Джеймс Байден сотрудничал с чиновниками Катара с целью привлечения средств для американских предприятий в сфере здравоохранения. Об этом, ссылаясь на бывшего делового партнера брата главы государства Майкла Льюитта, сообщает газета Politico.

По имеющимся сведениям, Джеймс Байден начал деятельность по привлечению финансовых средств из катарских источников после того, как Джо Байден перестал быть вице-президентом. Льюитт отметил, что две компании, которые способствовали усилиям брата президента, частично принадлежали членам катарского правительства.

Politico подчеркнула, что если информация об этом подтвердится, то финансовые связи Джеймса Байдена окажутся одними из самых тесных между родственником президента США и правительством иностранного государства.

До этого сообщалось, что Джо Байден отказался давать показания по делу об импичменте.

Ранее в Госдуме назвали семью Байденов спонсором терактов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами