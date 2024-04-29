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Самоходные гаубицы «Акация» уничтожили под Авдеевкой опорный пункт ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили под Авдеевкой опорный пункт украинской армии

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РИА Новости

Российские 152-мм самоходные гаубицы «Акация» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой наминистерство обороны РФ сообщает РИА новости.

Укрепленный опорный пункт противника был обнаружен операторами беспилотных летательных аппаратов. Затем расчеты артиллерийских установок 2С3 «Акация» произвели с закрытых огневых позиций серию выстрелов и уничтожили препятствовавший дальнейшему продвижению штурмовых групп опорный пункт.

Отличившиеся бойцы прямо на передовой были награждены медалями «За отвагу» и «Жукова».

Министерство обороны отметило, что слаженные и эффективные действия артиллерии группировки войск «Центр» не дают возможности ВСУ перебросить резервы и поддерживают наступательные действия российских мотострелков.

До этого сообщалось, что бойцы группировки «Центр» эвакуировали первый танк Abrams с линии фронта.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши заявил об уязвимости системы ПВО Украины.

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