Киев пересмотрел соблюдение Европейской конвенции по правам человека

Киев изменил заявление, представленное в Совете Европы, относительно отступления от обязательств, установленных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Пакте о гражданских и политических правах в период военного положения. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Совета Европы.

В заявлении отмечается, что в связи с введением военного положения на территории Украины конституционные права и свободы человека и гражданина, закрепленные в статьях 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, могут временно подвергаться ограничениям. В частности, речь идет о праве на неприкосновенность жилища, образование, предпринимательскую деятельность, труд и свободу слова.

Ранее в Европейском суде по правам человека были зарегистрированы три жалобы от украинских граждан против действий Киева. В рамках всех этих дел истцы пытаются оспорить не только законность фактов, препятствующих выезду из страны, но и законность самих ограничений, наложенных в соответствии с украинской конституцией.

Ранее Кличко рассказал о безуспешных попытках встретиться с Зеленским.