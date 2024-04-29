Названы риски для российской экономики

Российская экономика по итогам 2024 года вырастет на 2,5-3%. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что 11 опрошенных аналитиков из кредитных организаций, рейтинговых агентств, университетов и финансовых компаний сошлись во мнении, что российский ВВП в этом году ждет рост.

Средним драйвером этого называют высокий уровень государственных расходов, внутренний потребительский спрос на фоне увеличения зарплат и вероятное повышение цен на нефть.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ЕС и США об изъятии российских активов станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономической системы.

По словам Пескова, на такое решение Россия ответит, «бесконечно» отстаивая свое право на опротестование этого решения в суде. Кроме того, оно повлияет на средства западных стран в России.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки», в том числе США, в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.