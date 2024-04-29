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Танкист рассказал, как украинским войскам не дают закрепиться под Харьковом

В российской армии рассказали о постоянном огне по позициям ВСУ под Харьковом

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РИА «Новости»

Танкисты в составе войск, обеспечивающих безопасность российской границы, активно атакуют позиции противника, который пытается укрепиться под Харьковом и в близлежащих районах. Об этом сообщил командир танкового батальона РИА Новости.

«Мы наблюдаем, как противник приближается к границе и пытается укрепиться. Мы наносим огневые удары, чтобы помешать ему закрепиться на этих позициях», — отметил командир.

Он также рассказал об успешном поражении опорного пункта Вооруженных сил Украины под Харьковом, где велись инженерные работы. После первого выстрела операторы беспилотных летательных аппаратов передали координаты для последующих выстрелов, которые уничтожили цель.

Командир батальона акцентировал внимание на том, что они ведут боевые действия за свою землю. «Мы сражаемся за наши города, за нашу землю... Это очень обидно, что города, особенно Белгород, подвергаются обстрелам. Мы защищаемся. Белгород за нами, мы не позволим себя победить», — подчеркнул танкист.

До этого появилось видео уничтожения склада ВСУ на правом берегу Днепра.

Ранее российские танки уничтожили украинские минометы у Белгородской области.

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Операция на Украине
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