В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте министерства цифровой трансформации страны.

По ее данным, в 4:14 мск сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области, спустя минуту — в Днепропетровской.

До этого в Киеве произошел взрыв.

28 апреля руководитель военной администрации региона Иван Федоров заявил о взрыве, который был слышен в нескольких районах Запорожской области. Он отметил, что удар был нанесен по объекту промышленной инфраструктуры. Пострадавших, по словам Федорова, нет, масштаб последствий уточняется.

До этого в городе Николаеве, расположенном на юге Украины, произошли взрывы после объявления воздушной тревоги. Также взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.