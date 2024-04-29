Эксперт предсказал рекордные цены на золото из-за инфляции в США

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов заявил РИА Новости, что продолжение разгона инфляции в США способно привести цену на золото к новым историческим рекордам до конца года.

«Многочисленные источники говорят о вероятном продолжении роста инфляции в США, что может привести к новым ценовым рекордам желтого металла в течение нынешнего года», — сказал он.

Эксперт добавил, что в настоящее время наблюдается коррекция цен на золото от рекордных уровней из-за укрепления доллара.

По его словам, цена на металл значительно оторвалась от уровня себестоимости даже самых высокозатратных добытчиков. Это позволяет производителям отрабатывать самые низкосортные руды, тем самым увеличивая предложение металла.

8 апреля сообщалось, что стоимость золота продолжает стремительно расти на мировых рынках, обновив очередной максимум.

26 апреля заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что с 1 июня возможно отменить экспортную пошлину на золото, и добавил, что заявил, что Минфин разработал ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота физическими лицами из страны.

Ранее сообщалось, что Китай продолжает рекордную закупку золота.