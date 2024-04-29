Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт предсказал рекордные цены на золото из-за инфляции в США

Эксперт Худалов: инфляция в США может привести к рекордной цене на золото

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов заявил РИА Новости, что продолжение разгона инфляции в США способно привести цену на золото к новым историческим рекордам до конца года.

«Многочисленные источники говорят о вероятном продолжении роста инфляции в США, что может привести к новым ценовым рекордам желтого металла в течение нынешнего года», — сказал он.

Эксперт добавил, что в настоящее время наблюдается коррекция цен на золото от рекордных уровней из-за укрепления доллара.

По его словам, цена на металл значительно оторвалась от уровня себестоимости даже самых высокозатратных добытчиков. Это позволяет производителям отрабатывать самые низкосортные руды, тем самым увеличивая предложение металла.

8 апреля сообщалось, что стоимость золота продолжает стремительно расти на мировых рынках, обновив очередной максимум.

26 апреля заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что с 1 июня возможно отменить экспортную пошлину на золото, и добавил, что заявил, что Минфин разработал ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота физическими лицами из страны.

Ранее сообщалось, что Китай продолжает рекордную закупку золота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами