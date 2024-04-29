Российскими штурмовиками Су-25 в зоне ответственности группировки войск «Юг» была сорвана ротация подразделений украинской армии. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Су-25 нанесли по заданным координатам удар неуправляемыми авиационными ракетами. В результате этого подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли провести необходимую ротацию.

Затем российские штурмовики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и возвратились на аэродром базирования.

По информации, полученной от передового авиационного наводчика, ракеты успешно поразили все цели, была уничтожена специальная техника и живая сила противника.

До этого в подполье заявили, что что Вооруженные силы РФ ударили по Боровой, где ВСУ распределяют технику.

28 апреля в подконтрольном ВСУ городе Запорожье из-за взрыва был поврежден промышленный объект.

Ранее главком ВСУ признал успехи российских войск в зоне СВО.