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Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ

Штурмовики Су-25 ракетными ударами сорвали ротацию подразделений ВСУ

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Минобороны России

Российскими штурмовиками Су-25 в зоне ответственности группировки войск «Юг» была сорвана ротация подразделений украинской армии. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Су-25 нанесли по заданным координатам удар неуправляемыми авиационными ракетами. В результате этого подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли провести необходимую ротацию.

Затем российские штурмовики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и возвратились на аэродром базирования.

По информации, полученной от передового авиационного наводчика, ракеты успешно поразили все цели, была уничтожена специальная техника и живая сила противника.

До этого в подполье заявили, что что Вооруженные силы РФ ударили по Боровой, где ВСУ распределяют технику.

28 апреля в подконтрольном ВСУ городе Запорожье из-за взрыва был поврежден промышленный объект.

Ранее главком ВСУ признал успехи российских войск в зоне СВО.

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