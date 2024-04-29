В России допустили уничтожение поставки из 800 дронов для ВСУ за неделю

Аналитик по военным вопросам Александр Михайлов высказал мнение, что российские системы противовоздушной обороны могут успешно справиться с поставкой 800 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector, которые Украина запросила у Германии, за одну неделю. Эксперт поделился этой информацией в беседе с Ura.ru.

Михайлов ссылается на данные министерства обороны России, согласно которым вооруженные силы РФ ежедневно сбивают от 200 до 300 БПЛА.

«Если прибудет еще 800 немецких дронов, они продержатся на передовой всего несколько дней. Возможно, неделю. У каждого летательного аппарата есть свое средство поражения. Поэтому тактические дроны не представляют серьезной угрозы», — пояснил аналитик.

Он предположил, что некоторые из беспилотников все же смогут передать информацию артиллеристам Вооруженных сил Украины. «Некоторые могут сбросить боеприпасы на наши позиции. Но в целом эти поставки не принесут реального перелома», — заключил Михайлов.

До этого российская армия ликвидировала восемь боевых машин РСЗО HIMARS за неделю.

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