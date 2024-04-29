Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России допустили уничтожение поставки из 800 дронов для ВСУ за неделю

Военный аналитик Михайлов заявил, что 800 БПЛА Vector хватит ВСУ на неделю

close
100%
Quantum-Systems

Аналитик по военным вопросам Александр Михайлов высказал мнение, что российские системы противовоздушной обороны могут успешно справиться с поставкой 800 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector, которые Украина запросила у Германии, за одну неделю. Эксперт поделился этой информацией в беседе с Ura.ru.

Михайлов ссылается на данные министерства обороны России, согласно которым вооруженные силы РФ ежедневно сбивают от 200 до 300 БПЛА.

«Если прибудет еще 800 немецких дронов, они продержатся на передовой всего несколько дней. Возможно, неделю. У каждого летательного аппарата есть свое средство поражения. Поэтому тактические дроны не представляют серьезной угрозы», — пояснил аналитик.

Он предположил, что некоторые из беспилотников все же смогут передать информацию артиллеристам Вооруженных сил Украины. «Некоторые могут сбросить боеприпасы на наши позиции. Но в целом эти поставки не принесут реального перелома», — заключил Михайлов.

До этого российская армия ликвидировала восемь боевых машин РСЗО HIMARS за неделю.

Ранее в ЕС захотели вернуть всеобщую воинскую повинность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами