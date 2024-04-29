Тушить пожары в Амурскую область перебросят парашютистов из Якутии

В пресс-службе федеральной Авиалесоохраны заявили, что более 50 парашютистов и десантников Якутского авиаотделения перебросят в Амурскую область, где из-за сухой и теплой погоды введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в текущий момент в регионе прогнозируют ухудшение лесопожарной обстановки из-за сухой и теплой погоды.

В публикации отмечается, что Рослесхоз принял решение перебросить парашютистов и десантников Якутского авиаотделения федеральной Авиалесоохраны.

До этого министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области ввело запрет на посещение лесов из-за действия особого противопожарного режима.

Накануне специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов говорил, что масштабный паводок может привести к сухому и жаркому лету, вследствие чего пострадавшим регионам следует быть готовыми к лесным и торфяным пожарам. По его словам, при быстром таянии снега и быстром паводке в почву впитывается мало воды: она уходит в реки, моря и океаны.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.