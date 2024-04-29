Россияне рассказали о распределении домашних обязанностей

Топ-5 обязанностей, которые россияне выполняют по дому, выглядит так: покупка продуктов (84%), уборка (83%), приготовление еды (82%), мытье посуды (81%), вынос мусора (73%). Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Причем женщины чаще всего занимаются уборкой (93%), приготовлением еды (91%) и мытьем посуды (89%), а мужчины обычно покупают продукты (79%) и выносят мусор (77%).

Стирке и глажению посвящают свое время 66% респондентов, ухаживают за домашними животными 46%. Столько же (46%) занимаются мелким ремонтом квартиры: это мужская вотчина (71% мужчин против 30% женщин).

Играют и гуляют с детьми 29% опрошенных. 27% участников исследования ремонтируют мелкую бытовую технику, 24% — автомобиль. 4% выбрали вариант «Другое», и отметили, что занимаются работами по облагораживанию придомовой территории.

Ничего не делают по быту 4% респондентов.

44% респондентов признались, что их партнер чаще всего покупает продукты. В 41% случаев он или она занимается приготовлением еды. 39% обычно выносят мусор. Столько же (39%) убираются и наводят чистоту и порядок в доме, а также моют посуду.

По 28% участников исследования отметили среди домашних обязанностей партнера мелкий ремонт квартиры, стирку и глажение. 24% вторых половинок занимаются мелким ремонтом бытовой техники, 23% — поддержанием работы автомобиля. 19% ухаживают за домашними животными. 17% играют и гуляют с детьми. 3% выбрали вариант «Другое», где поделились, что их партнеры берут на себя обязанности по уходу за огородом.

У 3% участников опроса партнер ничего не делает, у 34% его нет. При этом 37% участников исследования хотели бы, чтобы их партнер брал на себя больше домашних обязанностей. Такого исхода событий хотели бы 50% женщин и 19% мужчин.

63% респондентов предпочитают оставить ситуацию, как есть. Среди них 81% мужчин и 50% женщин.

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