В Германии убили двух украинских военных. Арестован гражданин России Убитые в Германии граждане Украины оказались военными на реабилитации

Убитые в субботу в Германии граждане Украины оказались военными. Они проходили медицинскую реабилитацию в Баварии. По подозрению в совершении двойного убийства арестован 57-летний гражданин России.

В субботу 27 апреля в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее были обнаружены тела двух граждан Украины 1987-го и 2001 годов рождения. Их нашли с колото-резаными ранами на территории торгового центра. Один умер на месте, второй позже в больнице.

Полиция района Гармиш-Партенкирхен, где случилось преступление, задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего мужчину с гражданством России. Его задержали в его квартире недалеко от торгового центра. Он арестован.

Мотив пока неизвестен, однако местные СМИ сообщают, что убийца мог быть знаком с жертвами. Житель Мурнау рассказал баварскому изданию BR24, что они «совсем недавно вместе пили пиво». По данным первоначального полицейского расследования, между ними произошла какая-то ссора.

На следующий день после преступления министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн рассказал, что есть показания свидетелей о том, что троих фигурантов преступления уже видели вместе раньше.

«Есть признаки того, что все причастные были сильно пьяны, — заявил Херрманн. — На данный момент у нас нет убедительных указаний на то, что это могло случиться в результате спора из-за конфликта России и Украины».

Для установления деталей полиция надеется на свидетелей, потому что все произошло рано вечером, пока магазины еще работали, и в торговом центре было много людей.

В украинском МИДе сообщили, что погибшие были военнослужащими, проходившими в Германии медицинскую реабилитацию. Консулы уточняют информацию о подразделениях, где они служили, и устанавливают связь с родными.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, «чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона». Он также выразил благодарность немецким правоохранительным органам за оперативное задержание подозреваемого.

В 2023 году, напоминает «Лента.ру», уроженец Украины погиб в приюте города Ахерн в Германии. 64-летнего мужчину убил его 71-летний соотечественник. Полиция установила, что у них возникла ссора, переросшая в драку, в ходе распития алкогольных напитков.