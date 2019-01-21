«Хиллари или Трамп?»: пообщавшийся с президентом США журналист усомнился в реальности

Корреспондент The Washington Post Дэн Бальц, который неожиданно за ужином в Париже пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом, рассказал, что не знал во время происходящего, розыгрыш это или правда. Об этом журналист рассказал в эфире программы New Day на телеканале CNN.

«Я не знал, было это шуткой или ровно тем, что происходило», — сказал Бальц.

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Сидевший рядом в ресторане человек неожиданно протянул телефон Бальцу и предложил поговорить с лидером США. Позже выяснилось, что он тоже журналист и хотел взять интервью у Трампа.

«Последнее, что вы ожидаете услышать, сидя в ресторане в Париже, это еще одного незнакомого американца, который говорит: не хотите поговорить с президентом Соединенных Штатов?», — делится впечатлениями Бальц.

По словам журналиста, он успел задать Трампу несколько вопросов. Перед этим президент США спросил Бальца: Хиллари он или Трамп, продолжает журналист. Однако после того, как Бальц сказал президенту США, что тот общается с корреспондентом, американский лидер был удивлен не меньше его, вспоминает сотрудник газеты Washington Post.

Ранее сообщалось, что американский журналист неожиданно поговорил с Трампом в парижском кафе.