Американские СМИ раскритиковали достижения Трампа в годовщину его президентства

В день начала третьего года президентства Дональда Трампа — 20 января 2017 года состоялась его инаугурация — американские СМИ, в частности, газета The New York Times и газета The Washington Post, подвергли критике работу американского лидера. Издания заявляют, что Трамп не в состоянии решить проблем Америки и констатируют, что его миссия в качестве переговорщика практически не выполнена.

Например, газета The Washington Post опубликовала материал с заголовком «Два года Трампа: переговорщик, который не может заключить сделку». Издание пишет, что Трамп уверил американский народ в том, что он единственный может все исправить и разрешить проблемы страны. Однако после того, как народ проголосовал за него и после двух лет во главе Белого дома издание ставит неутешительный вердикт. «Ровно через два года после его президентства правительство не просто сломлено — оно находится в кризисе, и Трамп борется с реальностью, в которой он не способен исправить это в одиночку», — говорится в материале.

30-дневный срок «шатдауна» пришелся как раз на двухлетие срока Трампа. Как отмечает издание, последствия от частичной приостановки работы федерального правительства видны в повседневной жизни миллионов американцев. Это в свою очередь определяет начало второй половины срока Трампа, а также закладывает основу для президентской кампании 2020 года.

«В бизнесе и госуправлении: Трамп стремится победить в состоянии хаоса», — с таким заголовком вышла NYT. В бизнесе, как и в политике, Трамп всегда стремился выставить себя победителем, отмечает издание. Однако, как и в период его бизнес-деятельности, Трамп во время управления страной оскорблял противников, подрывал своих помощников, неоднократно менял свой курс, превозносил свое первенство в качестве переговорщика и вызывал хаос, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что Трампа осмеяли в эфире CNN.