Трамп напомнил Пашиянну о Карабахе

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Президент США Дональд Трамп в поздравительной телеграмме по случаю вступления Никола Пашиняна в должность премьер-министра Армении отметил необходимость разрешения карабахского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба армянского премьера.

В поздравительном письме говорится, что Соединенные Штаты уважают «процветающую и демократическую» Армению. Также в поздравлении Трампа подчеркивается, что США надеются совместно с Арменией «зафиксировать прогресс в углублении торгово-экономических связей между нашими странами, укреплении мировой безопасности и в борьбе с коррупцией». При этом подчеркивается, что мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта будет способствовать этим «усилиям».

В 2018 году Азербайджан анонсировал переговоры с Арменией по Карабаху.