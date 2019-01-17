Лукашенко решил помочь Зимбабве в развитии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что у Зимбабве есть все для быстрого роста по всем важным сферам, страну нужно лишь правильно направить, передает «БелТА».
«Белорусы готовы оказать вам в этом помощь. Тем более, вы знаете, мы это умеем делать», — заявил Лукашенко.
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Лукашенко уверен, что визит президента Зимбабве Эммерсона Мнагагвы поможет укрепить отношения двух стран.
Известно, что глава Зимбабве прилетел в Белоруссию сразу после официального визита в России. Мнагагва хочет выстроить дружеские отношения с рядом стран.
Ранее сообщалось, что Зимбабве и Россия договорились об усилении экономического партнерства.