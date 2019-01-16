ЕС согласовал санкции против Боширова и Петрова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/477/11965477/upload-RTS204IZ-pic905-895x505-12177.jpg">

Представители 28 стран Евросоюза договорились о введение санкций против четырех подозреваемых по «делу Скрипалей», в том числе и на Александра Петрова и Руслана Боширова, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Послы договорились включить в черный список четырех офицеров ГРУ, включая двух подозреваемых в атаке в Солсбери», — сказал источник.

Реклама

В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Ранее сообщалось, что яд «Новичок» могут внести с список Конвенции о запрещении химического оружия.