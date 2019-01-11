США проведут саммит по Ближнему Востоку

Соединенные Штаты организуют в феврале международный саммит, посвященный стабильности и свободе на Ближнем Востоке и региональному влиянию Ирана. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в эксклюзивном интервью Fox News.

Саммит состоится в Польше 13-14 февраля. Особое место в дискуссии, в которой примут участие представители десятка стран, будет заключено в достижении уверенности в том, что Иран не будет оказывать «дестабилизирующего влияния» на регион, сказал Помпео.

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По его словам, международный саммит объединит страны Азии, Африки, Европы и Ближнего Востока.

Февральский саммит в Польше — один из последних элементов кампании США по давлению на Иран, отмечает телеканал. В рамках этой кампании президент США Дональд Трамп вышел из иранской ядерной сделки и восстановил санкции против Тегерана, добавляет Fox News.

Подобную кампанию давления Вашингтон ведет и против Северной Кореи, однако критики стратегии администрации Трампа утверждают, что усилия Госдепартамента убедить лидера КНДР Ким Чен Ына полностью отказаться от ядерного оружия и программы баллистических ракет зашли в тупик, отмечается в материале.