В Думу внесли законопреокт о запрете передачи Курил

В Госдуму внесен законопроект «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии», запрещающий передачу Курильских островов, сообщает РИА «Новости».

Закон устанавливает «принципы» обсуждения и рассмотрения территориальных претензий Японии в отношении России.

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Также устанавливает принадлежность Курил к Сахалинской области и запрещает принимать правовые акты, содержащие положения об отторжении этих территорий.

Автор инициативы — депутат Сергей Иванов.

Ранее сообщалось, что Токио предложит Москве взаимный отказ от компенсаций по Курилам.