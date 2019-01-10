В Думу внесли законопреокт о запрете передачи Курил
В Госдуму внесен законопроект «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии», запрещающий передачу Курильских островов, сообщает РИА «Новости».
Закон устанавливает «принципы» обсуждения и рассмотрения территориальных претензий Японии в отношении России.
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Также устанавливает принадлежность Курил к Сахалинской области и запрещает принимать правовые акты, содержащие положения об отторжении этих территорий.
Автор инициативы — депутат Сергей Иванов.
Ранее сообщалось, что Токио предложит Москве взаимный отказ от компенсаций по Курилам.