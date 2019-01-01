В Совфеде назвали невозможной передачу Японии части Курил

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Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что о передаче Японии части Курил не может быть и речи. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«О передаче Японии так называемых северных территорий не может быть и речи… И дело не только в том, что на островах в одночасье могут появиться ПРО США … вопрос стоит намного принципиальнее. Речь идет о нерушимости границ России и ее безопасности в самом широком плане», — написал Клинцевич.

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Сенатор посоветовал воздержаться от подобных заявлений и подчеркнул, что это не способствует развитию российско-японских отношений в различных сферах.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что страна претендует на южные Курилы, но без выселения оттуда проживающих там россиян.