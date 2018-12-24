WP: США должны изменить отношения с Саудовской Аравией из-за убийства журналиста

<img src="//img.gazeta.ru/files3/359/12062359/shablon-1h2-pic905-895x505-39846.jpg">

Сенат США должен настоять на том, чтоб отношения с Саудовской Аравией были пересмотрены и изменены, для того чтобы донести, что Соединенные Штаты не нуждаются и не должны поддерживать отношения с «безрассудным тираном», который правит королевством, пишет The Washington Post.

Так, двухпартийный отказ сената от политики президента США Дональда Трампа в отношении Саудовской Аравии был движим «отвращением» из-за жестокого убийства Джамаля Хашукджи в посольстве королевства в Стамбуле, а также отказом Трампа признать, что ответственность за преступление лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бин Салмане, отмечается в материале.

Реклама

Таким образом, сенат показал, что не собирается мириться с политикой, которую поддерживает Трамп, в которой можно терпеть действие подобных режимов, если они покупает оружие у США или предоставляют какую-либо другую коммерческую выгоду стране, пишет газета.

WP отмечает, что десятилетиями Трамп был ярым критиком Саудовской Аравии, но теперь защищает королевство в качестве «хорошего союзника», который помогает стабилизировать Ближний Восток и мировой нефтяной рынок, а также сдерживать Иран. В частности, Трамп неоднократно говорил, что в ответе США на убийство журналиста Саудовской Аравии не должны ставить под сомнение сделку с королевством на $450 млрд.

Тем не менее, как подчеркивает WP, цифры Трампа сильно завышены. Издание подчеркивает, что в связи с этим возникает вопрос, имеют ли место здесь личные интересы американского президента, поскольку саудиты с момента его избрания были главными клиентами отелей Трампа.

Ранее сенат США возложил ответственность за убийство Хашукджи на саудовского принца.