Матвиенко назвала сроки выступления Путина в Совфеде

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила во время пресс-конференции, что президент России Владимир Путин обратится с посланием к Совфеду в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что не следует искать «тайные смыслы» в дате выступления Путина в Совфеде.

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«У президента есть обязательство ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию, что он регулярно и делает», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда уточнила, что закон его не обязывает его выступать в какое-либо определенное время.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что «прямая линия» с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году пройдет перед майскими праздниками.