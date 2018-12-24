Волкер рассказал, что необходимо для его визита в Москву

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал условие визита в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, после решения президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным, он тоже посчитал поездку в Москву невозможной.

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«Надеюсь, я сделаю это в следующем году, как только моряков действительно освободят», — сказал Волкер.

Ранее Волкер заявил, что украинская сторона пока не готова к членству в НАТО.