Рейтинг Трампа вырос после операции в Венесуэле

Ipsos: рейтинг Трампа поднялся до 42% после операции в Венесуэле

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос до 42%. Это следует из опроса компании Ipsos и агентства Reuters.

Отмечается, что это является самым высоким уровнем его поддержки с октября 2025 года.

«Рейтинг одобрения Трампа составляет 42% — выше, чем в декабрьском опросе, когда он составлял 39%», — говорится в публикации агентства.

Опрос также показал, что американские удары по Венесуэле одобрили треть опрошенных, при этом 72% респондентов выразили обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты могут оказаться слишком сильно вовлечены в дела латиноамериканской страны.

Опрос был проведен 4-5 января среди 1248 взрослых граждан США. Погрешность составила около трех процентных пунктов.

3 января США предприняли масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и создании угрозы для США. На судебном заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все предъявленные обвинения, заявив о своей невиновности.

Ранее в Венесуэле для отражения атаки США были мобилизованы более 4 млн человек.