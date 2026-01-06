Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Калужской области построят российско-индийский фармзавод

Губернатор Шапша: российско-индийский фармзавод появится в Калужской области
Алексей Майшев/РИА Новости

Калужская область готовится к возведению российско-индийского фармацевтического предприятия, специализирующегося на производстве лекарств против рака. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости.

По словам Шапши, для реализации проекта создана новая особая экономическая зона, занимающая 100 гектаров и ориентированная исключительно на фармацевтические производства. В настоящее время ведутся работы по подведению необходимых коммуникаций и подготовке строительной площадки. Губернатор выразил надежду на скорейшее начало строительства завода.

«Мы рассчитываем на то, что как можно быстрее мы сможем приступить к строительству этого завода», — подчеркнул губернатор.

В декабре прошлого года по результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди была достигнута договоренность о создании совместного фармацевтического предприятия в Калужской области. Основным направлением деятельности нового завода станет производство противораковых препаратов.

Ранее Мишустин заявил о росте объема производства лекарств в России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566569_rnd_2",
    "video_id": "record::37bb3444-a607-405f-8728-41d1c534b664"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+