В Калужской области построят российско-индийский фармзавод

Калужская область готовится к возведению российско-индийского фармацевтического предприятия, специализирующегося на производстве лекарств против рака. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости.

По словам Шапши, для реализации проекта создана новая особая экономическая зона, занимающая 100 гектаров и ориентированная исключительно на фармацевтические производства. В настоящее время ведутся работы по подведению необходимых коммуникаций и подготовке строительной площадки. Губернатор выразил надежду на скорейшее начало строительства завода.

«Мы рассчитываем на то, что как можно быстрее мы сможем приступить к строительству этого завода», — подчеркнул губернатор.

В декабре прошлого года по результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди была достигнута договоренность о создании совместного фармацевтического предприятия в Калужской области. Основным направлением деятельности нового завода станет производство противораковых препаратов.

Ранее Мишустин заявил о росте объема производства лекарств в России.