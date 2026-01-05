Размер шрифта
В Германии назвали СВО «ударом» для Евросоюза

BZ: спецоперация на Украине стала серьезным ударом для Евросоюза
Станислав Красильников/РИА Новости

Спецоперация на Украине стала серьезным ударом для Европейского союза (ЕС), а громкие заявления его лидеров не привели ни к какому результату. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Своим напыщенным «Так нельзя!» они отреагировали на начало СВО на Украине и затребовали немедленного воcстановления положения, существовавшего до боевых действий», — говорится в статье.

Журналисты добавили, что изначально ЕС рассматривал «победу Киева» в качестве единственного варианта развития событий, однако за последние три года ситуация для Украины «только ухудшилась» и это «застало их врасплох». Авторы публикации пришли к выводу, что эта ситуация превратилась в «горькую пилюлю» для Брюсселя.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна рассчитывает на урегулирование украинского конфликта в наступившем году, а также на снятие санкций против России. Политик заверил, что Венгрия будет противодействовать планам Европы по отказу от российских нефти и газа.

Ранее Эрдоган оценил идею проведения саммита по Украине в Турции.

