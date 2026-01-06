Размер шрифта
В России будут бороться с негативными стереотипами о пенсионерах

В России утвердили план по борьбе с негативными стереотипами о пенсионерах
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Для борьбы с дискриминацией и стереотипами в отношении пожилых людей, российское правительство утвердило план, включающий проведение информационных кампаний. Об этом сообщает ТАСС.

«Планируется принимать меры для распространения уважительного отношение к пенсионерам», — говорится в документе.

Кампания будет ориентирована на различные возрастные группы, включая детей, молодежь и людей среднего возраста. Особое внимание будет уделено популяризации традиционных семейных ценностей, подчеркивая важную роль пенсионеров в поддержании и укреплении семьи, а также в воспитании молодого поколения.

За реализацию данных инициатив отвечают несколько ведомств, в том числе Минтруд, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки России, Росмолодежь, АНО «Национальные приоритеты», а также другие организации.

Целью властей является повышение «социального статуса» пожилых граждан. Планируется принимать меры, чтобы распространять уважительное отношение к пенсионерам, доводить понимание их ценности в обществе.

Ранее эксперт раскрыл отношение работодателей к найму пожилых сотрудников.

