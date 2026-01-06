СМИ сообщили о стрельбе у президентского дворца в Каракасе

В столице Венесуэлы Каракасе слышны выстрелы в непосредственной близости от президентского дворца. Об этом сообщает BNO News.

Согласно информации, опубликованной порталом, причины и детали происшествия на данный момент остаются невыясненными.

«Звуки стрельбы около венесуэльского президентского дворца, обстоятельства неясны», — говорится в публикации.

Отмечается, что первые выстрелы были слышны в 20:30 по местному времени (03:30 мск).

3 января США предприняли масштабную операцию в Венесуэле, в ходе которой президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и перевезены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и Флорес будут преданы суду по обвинениям в «наркотерроризме» и создании угрозы национальной безопасности США. На судебном слушании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга не признали выдвинутые против них обвинения, заявив о своей полной невиновности.

