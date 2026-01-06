Хегсет заявил, что США намерены добиться движения своего флота по всему миру

Хегсет: США хотят добиться движения своего флота по всем водным маршрутам

США планируют обеспечивать свободный проход своего военно-морского флота по всем ключевым водным путям мира, опираясь на модернизированные военно-морские силы. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет РИА Новости.

«При президенте (Дональде — прим. ред.) Трампе Соединенные Штаты уделяют серьезное внимание установлению контроля над морями и обеспечению свободы судоходства на всех ключевых мировых морских маршрутах», — подчеркнул Хегсет в ходе посещения судостроительной верфи в штате Вирджиния.

Хегсет отметил, что приоритетной задачей Пентагона является создание вооруженных сил, способных не только реагировать на существующие угрозы, но и обеспечивать глобальное доминирование.

Стоит напомнить, что в декабре Трамп объявил о планах строительства до 25 новых кораблей для американского флота, заявив, что их возведение займет около двух с половиной лет.

В конце декабря Трамп объявил о запуске масштабной программы строительства линейных кораблей «класса Трамп». По его словам, это будут самые большие из когда-либо построенных кораблей. Действительно ли это так и почему «золотой флот» президента США готовится к битвам давно минувших эпох — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали, что США не смогут построить новые боевые корабли в срок.