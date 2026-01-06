Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Хегсет заявил, что США намерены добиться движения своего флота по всему миру

Хегсет: США хотят добиться движения своего флота по всем водным маршрутам
Andrew Harnik/Pool/Reuters

США планируют обеспечивать свободный проход своего военно-морского флота по всем ключевым водным путям мира, опираясь на модернизированные военно-морские силы. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет РИА Новости.

«При президенте (Дональде — прим. ред.) Трампе Соединенные Штаты уделяют серьезное внимание установлению контроля над морями и обеспечению свободы судоходства на всех ключевых мировых морских маршрутах», — подчеркнул Хегсет в ходе посещения судостроительной верфи в штате Вирджиния.

Хегсет отметил, что приоритетной задачей Пентагона является создание вооруженных сил, способных не только реагировать на существующие угрозы, но и обеспечивать глобальное доминирование.

Стоит напомнить, что в декабре Трамп объявил о планах строительства до 25 новых кораблей для американского флота, заявив, что их возведение займет около двух с половиной лет.

В конце декабря Трамп объявил о запуске масштабной программы строительства линейных кораблей «класса Трамп». По его словам, это будут самые большие из когда-либо построенных кораблей. Действительно ли это так и почему «золотой флот» президента США готовится к битвам давно минувших эпох — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали, что США не смогут построить новые боевые корабли в срок.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566245_rnd_2",
    "video_id": "record::e21b3fdf-0478-4ab5-bcdc-2c82c66b9781"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+