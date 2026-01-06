В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он пояснил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

6 января стало известно, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

4 января сообщалось, что в аэропортах московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский задержали более 100 рейсов на фоне временных ограничений.

Большая часть задержек не превышала двух часов. Свыше половины рейсов приходилось на Внуково, в Жуковском было задержано всего по три рейса на прилет и вылет.

Ранее сообщалось, что у самолета известной авиакомпании оказался поврежден двигатель.