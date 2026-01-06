Россиян предупредили о схеме хищений через ссылки под предлогом сдачи квартиры

В России злоумышленники начали использовать схему обмана, выдавая себя за арендодателей и похищая средства под видом предоплаты за бронирование жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным агентства, мошенники размещают привлекательные объявления о сдаче квартир на популярных платформах по недвижимости. Когда потенциальный арендатор связывается с ними по указанному номеру, ему подтверждают доступность квартиры и предлагают внести предоплату для ее резервирования. Клиенту также обещают предоставить контактные данные менеджера, ответственного за сдачу конкретного объекта.

После получения ссылки и ввода своих банковских данных у потенциального арендатора открывается приложение онлайн-банка, где она подтверждает транзакцию. В результате происходит списание средств с карты. Однако на этом аферисты не останавливаются. Представившись менеджером, мошенник сообщает потерпевшему о «сбое» в системе и заявляет, что для возврата ошибочно списанных денег необходимо пополнить счет карты на ту же сумму. В отчаянной попытке вернуть утраченные средства, человек, находясь в состоянии стресса, лишается еще больших сумм денег.

Ранее россиян предупредили о схемах мошенников с гаданием на Рождество.