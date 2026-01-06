Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В Твери в результате атаки беспилотника погиб местный житель

Врио губернатора Королев: в Твери при отражении атаки дрона погиб человек
Evgeniy Maloletka/AP

В Твери в результате атаки беспилотника погиб человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Он пояснил, что в результате отражения атаки беспилотного летательного аппарата его обломок попал в окна одной из квартир на девятом этаже многоквартирного дома, в результате чего погиб человек. Пожарные ликвидировали открытое горение и спасли из соседней квартиры пострадавшего. Жители других соседних квартир оперативно эвакуировали, им оказывают необходимую помощь.

Королев сообщил, что для принятия дальнейших необходимых решений он выезжает на место происшествия, где работают все оперативные службы.

Накануне в городе Елец Липецкой области произошло попадание обломков БПЛА в несколько многоквартирных домов. Информацию об этом опубликовал губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, одна женщина получила баротравму в результате инцидента и была доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Также отмечается повреждение оконных стекол в квартирах.

Ранее обломки БПЛА повредили частный дом в Кореновском районе Кубани. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566665_rnd_6",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+