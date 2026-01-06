Варшава планирует играть основную роль в экспорте СПГ в Европейский союз

Польша намерена стать основным хабом для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и поэтому планирует строительство нового плавучего терминала на Балтике. Об этом сообщает газета «Известия».

В настоящее время в портовом городе Свиноуйсьце функционирует терминал для экспорта СПГ с пропускной способностью 8,3 млрд куб. м в год. В первой половине нынешнего года Варшава может принять решение о строительстве второго терминала мощностью 6,1 млрд куб. м.

Это позволит Польше расширить транзит СПГ в другие страны, создав для них более стабильную альтернативу поставкам по трубопроводам. Кроме того, строительство нового терминала сможет привлечь новых покупателей СПГ из-за рубежа и объединить несколько ключевых маршрутов.

По мнению экспертов, с помощью таких масштабных проектов Варшава рассчитывает занять место Германии и Украины в европейском газовом транзите. Если раньше все торговые потоки в целом шли с запада на восток и с востока на запад, то сейчас Польша стремится к развитию транспортных коридоров с севера на юг.

В апреле сообщалось, что Польша хочет обеспечивать Украину американским сжиженным природным газом.

Ранее в Европе зафиксировали рекордный объем импорта СПГ в 2025 году.