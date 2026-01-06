Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Варшава планирует играть основную роль в экспорте СПГ в Европейский союз

«Известия»: Польша хочет стать главным газовым хабом Европы
Emilio Morenatti/AP

Польша намерена стать основным хабом для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и поэтому планирует строительство нового плавучего терминала на Балтике. Об этом сообщает газета «Известия».

В настоящее время в портовом городе Свиноуйсьце функционирует терминал для экспорта СПГ с пропускной способностью 8,3 млрд куб. м в год. В первой половине нынешнего года Варшава может принять решение о строительстве второго терминала мощностью 6,1 млрд куб. м.

Это позволит Польше расширить транзит СПГ в другие страны, создав для них более стабильную альтернативу поставкам по трубопроводам. Кроме того, строительство нового терминала сможет привлечь новых покупателей СПГ из-за рубежа и объединить несколько ключевых маршрутов.

По мнению экспертов, с помощью таких масштабных проектов Варшава рассчитывает занять место Германии и Украины в европейском газовом транзите. Если раньше все торговые потоки в целом шли с запада на восток и с востока на запад, то сейчас Польша стремится к развитию транспортных коридоров с севера на юг.

В апреле сообщалось, что Польша хочет обеспечивать Украину американским сжиженным природным газом.

Ранее в Европе зафиксировали рекордный объем импорта СПГ в 2025 году. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566527_rnd_6",
    "video_id": "record::a6a9ab73-31ec-4a07-9a77-477eff24d1be"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+