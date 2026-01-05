«Нечего нас учить»: премьер Чехии осудил реакцию посла Украины на слова о помощи Киеву

Чешский премьер Андрей Бабиш раскритиковал украинского посла в Праге Василия Зварича, резко отреагировавшего на слова о ненадобности финансирования Киева. Об этом пишет České noviny.

Премьер-министр заявил, что Зварич нарушил «дипломатические обычаи».

«Нечего ему нас здесь учить. Он дипломат», — сказал Бабиш.

В новогоднем обращении спикер чешской палаты депутатов (нижней палаты парламента. — «Газета.Ru») Томио Окамура высказался против траты средств налогоплательщиков страны на финансирование конфликта на Украине. Политик выразил надежду на более прагматичную политику нового правительства Чехии.

Зварич счел слова спикера «оскорбительными» и «полными ненависти». Он выразил надежду на то, что чешские власти и гражданское общество дадут «надлежащую оценку» заявлениям Окамуры. МИД Украины поддержал посла в конфликте с чешским парламентарием. После этого глава внешнеполитического ведомства Чехии Петр Мацинка вызвал Зварича из-за высказываний в адрес Окамуры.

Ранее Бабиш объяснил, почему Чехия не даст Украине денег.