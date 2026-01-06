СМИ сообщили об эвакуации правительственных зданий после стрельбы в Каракасе

В центре Каракаса на фоне стрельбы началась эвакуация правительственных зданий. Об этом сообщает Noticias Caracol со ссылкой на источники.

В связи с возникшей ситуацией, работа предприятий приостановлена, закрыт доступ к районам, прилегающим к зоне стрельбы. Жители оказались заблокированы внутри зданий в ожидании стабилизации обстановки.

По данным Telegram-канала Shot, в столице Венесуэлы, возможно, происходит попытка свержения власти.

Наиболее активные события разворачиваются в районе Мирафлорес. Незадолго до начала стрельбы над президентским дворцом был замечен БПЛА.

Кроме того, свидетели сообщают о передвижении колонны автомобильной и бронированной техники в направлении правительственного квартала.

3 января США предприняли масштабную операцию в Венесуэле, в ходе которой президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и перевезены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и Флорес будут преданы суду по обвинениям в «наркотерроризме» и создании угрозы национальной безопасности США.

Ранее в Венесуэле для отражения атаки США были мобилизованы более 4 млн человек.